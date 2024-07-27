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Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 4 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 08:22
Güncelleme:27.07.2024 08:23
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında gerçekleştirilen "GÜRZ-2" operasyonunda 2'si turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
4 terörist etkisiz hale getirildi
4 terörist etkisiz hale getirildi
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