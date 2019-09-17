BİZE ULAŞIN
17.09.2019
ATAK helikopterlerinden harmandalı gösterisi |Video
ATAK helikopterlerinden harmandalı gösterisi... Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını açtı. 22 Eylül tarihine kadar meraklılarını ağırlayacak olan TEKNOFEST'in ilk gününde festival kapsamında yapılan etkinlikler çerçevesinde ATAK helikopterleri tarafından harmandalı gösterisi gerçekleştirildi. ATAK helikopterlerinin harmandalı gösterisi ise A Haber ekranından canlı yayınlandı. İşte o anlar...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.