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17.09.2019

ATAK helikopterlerinden harmandalı gösterisi |Video

ATAK helikopterlerinden harmandalı gösterisi... Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını açtı. 22 Eylül tarihine kadar meraklılarını ağırlayacak olan TEKNOFEST'in ilk gününde festival kapsamında yapılan etkinlikler çerçevesinde ATAK helikopterleri tarafından harmandalı gösterisi gerçekleştirildi. ATAK helikopterlerinin harmandalı gösterisi ise A Haber ekranından canlı yayınlandı. İşte o anlar...

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