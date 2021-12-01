ANALİZ – Türkiye ekonomik bağımsızlık yolunda

Türkiye,ekonomik bağımsızlık yolunda büyük bir saldırının daha hedefi oldu. Faizlerin yükseltilmesi amacıyla yine kur silahı kullanıldı. Dolar, uluslararası finans kuruluşlarının belirlediği 9.5 liralık gerçek değer rakamının bile yüzde 30 üzerine çıktı. Ancak geri atmayan Türkiye, küresel ekonomi baronların karşı büyük bir mücadele başlattı.

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