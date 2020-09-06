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ANALİZ - 6-7 Eylül olaylarının ardında dış güçlerin etkisi neydi? Neler yaşandı?

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Giriş: 06.09.2020 21:07
Güncelleme:06.09.2020 21:18
Türkiye'de yaşanmış en acı olaylardan biridir 6-7 Eylül süreci... 1955 yılında yaşanmış ve gayrı müslim vatandaşların hedef alındığı yağma ve saldırılar hatırlandığında hala üzüntüye sebep oluyor. Peki o günlerde neler yaşandı, bu kanlı süreç nasıl başladı ve devam etti? 6-7 Eylül olaylarında dış güçlerin parmağı var mıydı? İşte o karanlık günlerin ayrıntılarını analiz ettiğimiz özel habeirmiz...
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