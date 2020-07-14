ANALİZ - 40 yıllık ihanet ağı FETÖ'ye CHP'nin bakışı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) parti operasyonlarının en önemli aktörü olarak karşımıza çıktı. Hedefindeki siyasi partilerden biri de CHP oldu. CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal kaset kumpası ile görevden indirildi ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. İlk adım başarıyla tamamlanmıştı. Daha sonra her şey adım adım ilerledi. İşte CHP ve FETÖ'nün dikkat çeken yakınlığının anlatıldığı özel analiz haberimiz...