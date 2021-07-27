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Amasya'da sel felaketinden yeni görüntü | Ev sahibi çıktıktan 10 dakika sonra ev böyle yıkıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2021 15:27
Amasya'da dün yaşanan selde dere kenarındaki bir ev sel sularına kapıldı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Göllü Bağları Mahallesi'ndeki ev, sel sularına daha fazla dayanamayarak yıkıldı. Ev sahibinin olaydan 10 dakika önce evden çıktığını söyledi. Şiddetli yağış sonrası Ziyaret beldesi, Yenice ve Göllü Bağları Mahallelerinde taşkın olayı yaşandı. DSİ tarafından temizleme çalışmaları sürüyor
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