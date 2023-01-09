09 Ocak 2023, Pazartesi
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AK Parti’m mobil uygulaması hayata geçti! Teşkilat dijital ortamda buluşacak
Seçimler için geri sayım sürerken, AK Parti mobil uygulama hayata geçirdi. Uygulama teşkilatların birbirleriyle olan iletişimini hızlandıracak. Koordinasyon süreçlerini yönetebilmelerine imkan sağlayacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, projeyle ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.