AK Parti'den sandık güvenliği tedbirleri! İşte İstanbul ve Ankara pusulası

Türkiye pazar günü sandık başına gidiyor. Siyasi partiler de son hazırlıklarını yapıyor. AK Parti'nin 31 Mart Pazar günü için hazırlıkları neler? Sandık tedbirleri kapsamında hangi önlemlere alındı? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.

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