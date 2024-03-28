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AK Parti'den sandık güvenliği tedbirleri! İşte İstanbul ve Ankara pusulası

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 11:22
Türkiye pazar günü sandık başına gidiyor. Siyasi partiler de son hazırlıklarını yapıyor. AK Parti'nin 31 Mart Pazar günü için hazırlıkları neler? Sandık tedbirleri kapsamında hangi önlemlere alındı? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
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