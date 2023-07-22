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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Kur’an-ı Kerim’e saygısızlığa tepki: Lanetliyoruz

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Giriş: 22.07.2023 12:05
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Ömer Çelik Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan saygızlığa sert tepki gösterdi. Çelik, "Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz." dedi.
Kur’an-ı Kerim’e saygısızlığa tepki
Kur’an-ı Kerim’e saygısızlığa tepki
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