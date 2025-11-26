Başkan Erdoğan: Gazze’de hastanelerin bombalanmasına göz yumdular

İki yıl boyunca Gazze’de sağlık çalışanlarının ve çocukların katledilmesine sessiz kalan dünyayı eleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, insan hayatının maddi karşılığı olmadığını vurguladı. Başkan Erdoğan, bu coğrafyanın hekimlerini, Yunus Emre’nin rehberliğinde ve İbn-i Sina’nın mirasına sahip çıkarak şifa dağıtmaya çağırdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN