26 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Gazze’de hastanelerin bombalanmasına göz yumdular
Başkan Erdoğan: Gazze’de hastanelerin bombalanmasına göz yumdular

Başkan Erdoğan: Gazze’de hastanelerin bombalanmasına göz yumdular

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2025 15:06
Güncelleme:26.11.2025 15:10
İki yıl boyunca Gazze’de sağlık çalışanlarının ve çocukların katledilmesine sessiz kalan dünyayı eleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, insan hayatının maddi karşılığı olmadığını vurguladı. Başkan Erdoğan, bu coğrafyanın hekimlerini, Yunus Emre’nin rehberliğinde ve İbn-i Sina’nın mirasına sahip çıkarak şifa dağıtmaya çağırdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Gazze’de hastanelerin bombalanmasına göz yumdular
Hastanelerin bombalanmasına göz yumdular
"Hastanelerin bombalanmasına göz yumdular"
Kapitalist sisteme tıp eleştirisi
Kapitalist sisteme tıp eleştirisi
İşte İmralı görüşmesinin perde arkası
İşte İmralı görüşmesinin perde arkası
Çelik Kubbe için 6,5 milyar dolar değerinde imza
Çelik Kubbe için 6,5 milyar dolar değerinde imza
Türk askeri Karadeniz’de barış gücü mü olacak?
Türk askeri Karadeniz'de barış gücü mü olacak?
Komisyon toplantısı ertelendi
Komisyon toplantısı ertelendi
Doğum oranlarında ciddi düşüş
Doğum oranlarında ciddi düşüş
Ara tatil kalkıyor mu?
Ara tatil kalkıyor mu?
İşyeri kurşunlama planına polis engeli!
İşyeri kurşunlama planına polis engeli!
Terörsüz Türkiye süreci neden rahatsız ediyor?
Terörsüz Türkiye süreci neden rahatsız ediyor?
Anayasa’nın ilk dört maddesi masada değil
"Anayasa’nın ilk dört maddesi masada değil"
Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı
Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı
Daha Fazla Video Göster