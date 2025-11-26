İşte İmralı görüşmesinin perde arkası! MİT saniye saniye raporladı

Meclis'te kurulan Terörsüz Türkiye Komisyonu'ndan 3 milletvekili tarihi İmralı ziyaretini gerçekleştirdi. O kritik görüşmeyi Milli İstihbarat Teşkilatı saniye saniye planladı. Toplantıda örgütün silah bırakmasına dair takvim ve yöntemler ile Suriye'deki durum konuşuldu. Görüşme MİT tarafından tutanak altına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN