26 Kasım 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İşte İmralı görüşmesinin perde arkası! MİT saniye saniye raporladı
Meclis'te kurulan Terörsüz Türkiye Komisyonu'ndan 3 milletvekili tarihi İmralı ziyaretini gerçekleştirdi. O kritik görüşmeyi Milli İstihbarat Teşkilatı saniye saniye planladı. Toplantıda örgütün silah bırakmasına dair takvim ve yöntemler ile Suriye'deki durum konuşuldu. Görüşme MİT tarafından tutanak altına alındı.