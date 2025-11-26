Başkan Erdoğan’dan sağlıkta ’millileşme’ uyarısı: Üretmek zorundayız

26 Kasım 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 15:16
Güncelleme:26.11.2025 15:17
11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuşan Başkan Erdoğan, 23 yıllık başarıların gurur verici olduğunu ancak bilimsel araştırma ve üretimde dünyanın en iyileri arasına girilmesi gerektiğini vurguladı. Tıbbi cihaz ve ilaçta yerlileşme hamlesine ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Erdoğan, özgün ve nitelikli çaba gösteren bilim insanlarını sonuna kadar destekleyeceklerini ifade etti.
