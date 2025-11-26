İstanbul’da iş yeri kurşunlama planına polis engeli!

İstanbul Emniyeti, yaşı küçük çocukları tetikçi olarak kullanan ve motosikletli saldırılarla haraç isteyen suç örgütlerine karşı harekete geçti. Özel harekat destekli operasyonda, bir iş yerini kurşunlamayı planlayan ve silah temin eden aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun görüntülerine A Haber ulaştı.

