26 Kasım 2025, Çarşamba

İstanbul'da iş yeri kurşunlama planına polis engeli!
İstanbul’da iş yeri kurşunlama planına polis engeli!

İstanbul’da iş yeri kurşunlama planına polis engeli!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 09:16
İstanbul Emniyeti, yaşı küçük çocukları tetikçi olarak kullanan ve motosikletli saldırılarla haraç isteyen suç örgütlerine karşı harekete geçti. Özel harekat destekli operasyonda, bir iş yerini kurşunlamayı planlayan ve silah temin eden aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun görüntülerine A Haber ulaştı.
