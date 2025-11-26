26 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin’den açıklama geldi
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin’den açıklama geldi

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin’den açıklama geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2025 10:29
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilin kaldırılması için velilerden çok talep aldıklarını söyledi. Tekin, "Çalışan anne ve babalar, sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Bu konuda iki yıldır, analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra yeniden değerlendireceğiz." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin’den açıklama geldi
Ara tatil kalkıyor mu?
Ara tatil kalkıyor mu?
İşyeri kurşunlama planına polis engeli!
İşyeri kurşunlama planına polis engeli!
Terörsüz Türkiye süreci neden rahatsız ediyor?
Terörsüz Türkiye süreci neden rahatsız ediyor?
Anayasa’nın ilk dört maddesi masada değil
"Anayasa’nın ilk dört maddesi masada değil"
Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı
Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı
Türkiye, Türkiye’den ibaret değildir
"Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir"
Fidan Azerbaycanlı yetkili Halefov ile Ankara’da görüştü
Fidan Azerbaycanlı yetkili Halefov ile Ankara’da görüştü
AK Parti MKYK’da gündem ne?
AK Parti MKYK'da gündem ne?
Patlamanın nedeni ne?
Patlamanın nedeni ne?
KADEM 12 yıldır şiddetle mücadelenin öncüsü!
KADEM 12 yıldır şiddetle mücadelenin öncüsü!
Dünyada ezberleri değiştireceğiz
"Dünyada ezberleri değiştireceğiz"
Erken uyarı sistemlerini geliştireceğiz
"Erken uyarı sistemlerini geliştireceğiz"
Daha Fazla Video Göster