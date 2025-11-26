Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin’den açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilin kaldırılması için velilerden çok talep aldıklarını söyledi. Tekin, "Çalışan anne ve babalar, sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Bu konuda iki yıldır, analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra yeniden değerlendireceğiz." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN