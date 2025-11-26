26 Kasım 2025, Çarşamba
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin’den açıklama geldi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilin kaldırılması için velilerden çok talep aldıklarını söyledi. Tekin, "Çalışan anne ve babalar, sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Bu konuda iki yıldır, analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra yeniden değerlendireceğiz." dedi.