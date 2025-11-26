Sessizce ilerliyor! Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir? İşte tetikleyen 4 hata

KARACİĞERİN SAĞLIKLI ÇALIŞMASINI DESTEKLEYEN BESİNLER

Süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri, protein ve kalsiyum kaynağıdır, karaciğer fonksiyonlarını destekler.

Et, balık, yumurta, tofu, kuruyemiş, tohumlar ve sağlıklı yağlar, karaciğer dokusunun yenilenmesine katkı sağlar.

Taze meyveler ve düşük şeker içeren konserve meyvelerde bulunan antioksidanlar, karaciğerdeki hücresel stresi azaltır.

Sebzeler, fasulye ve diğer baklagiller lif açısından zengindir, karaciğer yağını düşürmeye yardımcı olur.

Tam tahıllar (tam buğday ekmek, bulgur, yulaf, kahverengi pirinç, tam tahıllı makarna) kan şekeri dengesini korur, insülin direnci riskini düşürür.