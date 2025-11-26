Sessizce ilerliyor! Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir? İşte tetikleyen 4 hata

KARACİĞER SAĞLIĞI İÇİN UZAK DURULMASI GEREKEN BESİNLER
Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, karaciğer fonksiyonunu olumsuz etkileyerek yağlanmayı hızlandırabilir. Karaciğer sağlığı için tüketilmemesi gereken besinler ise şunlardır:
Paketli atıştırmalıklar ve işlenmiş gıdalarda bulunan aşırı yağ, katkı maddeleri ve şeker içeriği karaciğerde yük oluşturur.
Meşrubatlar, enerji içecekleri ve hazır soğuk çaylar gibi şekerli içecekler, karaciğer yağlanmasının başlıca tetikleyicilerindendir.
Beyaz ekmek, beyaz pirinç, beyaz makarna gibi rafine karbonhidratlar, kan şekerini hızla yükselterek yağlanmayı artırır.
Aşırı alkol tüketimi, karaciğer hücrelerini doğrudan tahrip eder, siroz ve hepatit riskini artırır.