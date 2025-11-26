26 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan’dan kapitalist sistem eleştirisi: Tıp paradigmasını kar hırsına kurban ediyor
Başkan Erdoğan’dan kapitalist sistem eleştirisi: Tıp paradigmasını kar hırsına kurban ediyor

Başkan Erdoğan’dan kapitalist sistem eleştirisi: Tıp paradigmasını kar hırsına kurban ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2025 14:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, para kazanma ve rant odaklı kapitalist düzenin, hayatın diğer alanlarında olduğu gibi tıpta da anlayışı değiştirdiğine dikkat çekti. Sağlığın ticari bir metadan öte "her şeyin başı" olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir" diyerek insan hayatının önceliğini savundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan kapitalist sistem eleştirisi: Tıp paradigmasını kar hırsına kurban ediyor
23 yıllık başarısızlığın nedeni biz değiliz
"23 yıllık başarısızlığın nedeni biz değiliz"
İBB iddianamesindeki yeni ayrıntı ne?
İBB iddianamesindeki yeni ayrıntı ne?
Milyarlarca lira yasa dışı bahise gidiyor
Milyarlarca lira yasa dışı bahise gidiyor
Rehine krizi son buldu!
Rehine krizi son buldu!
Küresel sağlık hizmeti veren ülke olduk
"Küresel sağlık hizmeti veren ülke olduk"
Sağlıkta ’millileşme’ uyarısı!
Sağlıkta 'millileşme' uyarısı!
Sağlıkta büyük bir devrime imza attık
"Sağlıkta büyük bir devrime imza attık"
Hastanelerin bombalanmasına göz yumdular
"Hastanelerin bombalanmasına göz yumdular"
Kapitalist sisteme tıp eleştirisi
Kapitalist sisteme tıp eleştirisi
İşte İmralı görüşmesinin perde arkası
İşte İmralı görüşmesinin perde arkası
Çelik Kubbe için 6,5 milyar dolar değerinde imza
Çelik Kubbe için 6,5 milyar dolar değerinde imza
Türk askeri Karadeniz’de barış gücü mü olacak?
Türk askeri Karadeniz'de barış gücü mü olacak?
Daha Fazla Video Göster