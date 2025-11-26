26 Kasım 2025, Çarşamba
Başkan Erdoğan’dan kapitalist sistem eleştirisi: Tıp paradigmasını kar hırsına kurban ediyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, para kazanma ve rant odaklı kapitalist düzenin, hayatın diğer alanlarında olduğu gibi tıpta da anlayışı değiştirdiğine dikkat çekti. Sağlığın ticari bir metadan öte "her şeyin başı" olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir" diyerek insan hayatının önceliğini savundu.