Emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi: Emlak vergisi nasıl ve nereden ödenir?

Kasım ayının sonuna yaklaşılırken emlak vergisinin ikinci taksitini henüz yatırmayan mülk sahipleri gözlerini ödeme takvimine çevirdi. Bina, arsa ya da arazi fark etmeksizin vergiye tabi taşınmazlar için takdir komisyonlarınca belirlenen değerler üzerinden hesaplanan emlak vergisinin son ödeme günü araştırılıyor. Peki emlak vergisi 2. taksit için süre ne zaman doluyor?

Giriş Tarihi: 26.11.2025 14:08
Giriş Tarihi: 26.11.2025 14:08
Kasım takvimi daralırken emlak vergisinin ikinci taksiti yeniden gündemde. Mülk sahibi yüz binlerce kişi, ödeme sürecinin ne zaman sona ereceğini ve işlemlerin hangi kanallar üzerinden yapılabileceğini araştırıyor. Yıl içinde iki kez tahsil edilen emlak vergisinin ikinci dönem ödemeleri, takvime göre kasım ayı sonunda tamamlanıyor. İşte 2024–2025 dönemine ilişkin güncel bilgiler…

EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT İÇİN SON GÜN YAKLAŞIYOR

Emlak vergisinin ikinci taksit dönemi 30 Kasım'da sona erecek. Bu tarihe kadar ödeme yapılmaması durumunda, geciken her ay için yüzde 3,5 oranında gecikme zammı uygulanacak. Özellikle yıl sonuna yaklaşırken yoğunluk yaşandığı için birçok belediye ödeme noktalarında işlem süreleri uzayabiliyor.

ÖDEME İŞLEMLERİ NEREDEN YAPILIYOR?

Vatandaşlar emlak vergisi ödemelerini birkaç farklı kanaldan kolaylıkla yapabiliyor. e-Devlet üzerinden ilgili belediye hizmet sayfalarına erişilerek borç sorgulama ve online ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Bunun yanı sıra belediyelerin kendi internet siteleri üzerinden de tahsilat yapılabiliyor. İnternet üzerinden ödeme almayan belediyeler için ise tahsilata yetkili veznelere başvurmak gerekiyor.

VERGİ DEĞERİ NASIL BELİRLENİYOR?

Emlak vergisinin hesaplanmasında, gayrimenkulün takdir komisyonlarınca belirlenen değeri esas alınıyor.

