Emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi: Emlak vergisi nasıl ve nereden ödenir?
Kasım ayının sonuna yaklaşılırken emlak vergisinin ikinci taksitini henüz yatırmayan mülk sahipleri gözlerini ödeme takvimine çevirdi. Bina, arsa ya da arazi fark etmeksizin vergiye tabi taşınmazlar için takdir komisyonlarınca belirlenen değerler üzerinden hesaplanan emlak vergisinin son ödeme günü araştırılıyor. Peki emlak vergisi 2. taksit için süre ne zaman doluyor?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.11.2025 14:08