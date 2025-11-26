Türk askeri Karadeniz’de barış gücü mü olacak?

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un barış gücü için Türkiye’yi işaret etmesini değerlendirdi. Henüz resmi bir karar olmadığını belirten Akgün, Türk ordusunun Bosna tecrübesini hatırlatarak, "Türkiye menfaatleri için asker konuşlandırmaya hazırdır; Batı ise barışın korunmasında Ankara'ya muhtaç olduğunun sinyallerini veriyor" dedi.

