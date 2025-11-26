26 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Türk askeri Karadeniz'de barış gücü mü olacak?
Türk askeri Karadeniz’de barış gücü mü olacak?

Türk askeri Karadeniz'de barış gücü mü olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2025 13:08
A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un barış gücü için Türkiye’yi işaret etmesini değerlendirdi. Henüz resmi bir karar olmadığını belirten Akgün, Türk ordusunun Bosna tecrübesini hatırlatarak, "Türkiye menfaatleri için asker konuşlandırmaya hazırdır; Batı ise barışın korunmasında Ankara'ya muhtaç olduğunun sinyallerini veriyor" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türk askeri Karadeniz’de barış gücü mü olacak?
Çelik Kubbe için 6,5 milyar dolar değerinde imza
Çelik Kubbe için 6,5 milyar dolar değerinde imza
Türk askeri Karadeniz’de barış gücü mü olacak?
Türk askeri Karadeniz'de barış gücü mü olacak?
Komisyon toplantısı ertelendi
Komisyon toplantısı ertelendi
Doğum oranlarında ciddi düşüş
Doğum oranlarında ciddi düşüş
Ara tatil kalkıyor mu?
Ara tatil kalkıyor mu?
İşyeri kurşunlama planına polis engeli!
İşyeri kurşunlama planına polis engeli!
Terörsüz Türkiye süreci neden rahatsız ediyor?
Terörsüz Türkiye süreci neden rahatsız ediyor?
Anayasa’nın ilk dört maddesi masada değil
"Anayasa’nın ilk dört maddesi masada değil"
Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı
Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı
Türkiye, Türkiye’den ibaret değildir
"Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir"
Fidan Azerbaycanlı yetkili Halefov ile Ankara’da görüştü
Fidan Azerbaycanlı yetkili Halefov ile Ankara’da görüştü
AK Parti MKYK’da gündem ne?
AK Parti MKYK'da gündem ne?
Daha Fazla Video Göster