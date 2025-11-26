Başkan Erdoğan: Sağlıkta büyük bir devrime imza attık

26 Kasım 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 15:12
Son 23 yılda sağlık personelini yüzde 288 artırarak 1 milyon 470 bine ulaştırdıklarını ve kamu hastanelerinin yüzde 80’ini yenilediklerini belirten Başkan Erdoğan, nitelikli yatak sayısının 18 kat arttığını açıkladı. Şehir hastaneleri ve deprem bölgesindeki yatırımlarla Türkiye'nin küresel ölçekte hizmet veren bir konuma geldiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Mevcutla yetinmiyor, sistemi milletin talepleri ve bilim insanlarıyla istişare halinde iyileştirmeye devam ediyoruz." dedi.
