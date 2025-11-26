26 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Türkiye yaşlanıyor! Doğum oranlarında ciddi düşüş
Türkiye yaşlanıyor! Doğum oranlarında ciddi düşüş

Türkiye yaşlanıyor! Doğum oranlarında ciddi düşüş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2025 11:29
Türkiye nüfusu 85.9 milyon oldu. Yaşlı nüfus giderek artarken genç nüfus düşüyor. Bu demografik değişim yalnızca nüfus sayısıyla ilgili değil. Üretim, eğitim, sağlık, şehir planlaması gibi alanları da doğrudan etkiliyor. Peki bu durum hangi sorunlara yol açıyor? Genç nüfus neden bu kadar önemli? Detaylar haberimizde...

Türkiye nüfusu 85,9 milyon oldu demografik yapı da değişti. Evlilikler ertelendi, annelik yaşı ilerledi hal böyle olunca doğum hızı da 1,48'e düştü.

Bir grup çocuk sahibi olmak istemezken; bir grup ise istemesine rağmen çocuk sahibi olamıyor. Yaşlı nüfus yıl başına göre yaklaşık 368 bin kişi arttı. Son 1 yılda 265 bin 701'le en çok 45-49 yaş grubunda yani orta yaş nüfusta artış görüldü.

Hızla yaşlanan nüfusu taşıyacak genç nüfusun giderek azalması ise toplum için büyük bir tehdit. Sosyal güvenlikten iş gücüne, ekonomik büyümeden bakım hizmetlerine kadar pek çok alanda olumsuz etkiler oluşturuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye yaşlanıyor! Doğum oranlarında ciddi düşüş
Komisyon toplantısı ertelendi
Komisyon toplantısı ertelendi
Doğum oranlarında ciddi düşüş
Doğum oranlarında ciddi düşüş
Ara tatil kalkıyor mu?
Ara tatil kalkıyor mu?
İşyeri kurşunlama planına polis engeli!
İşyeri kurşunlama planına polis engeli!
Terörsüz Türkiye süreci neden rahatsız ediyor?
Terörsüz Türkiye süreci neden rahatsız ediyor?
Anayasa’nın ilk dört maddesi masada değil
"Anayasa’nın ilk dört maddesi masada değil"
Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı
Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı
Türkiye, Türkiye’den ibaret değildir
"Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir"
Fidan Azerbaycanlı yetkili Halefov ile Ankara’da görüştü
Fidan Azerbaycanlı yetkili Halefov ile Ankara’da görüştü
AK Parti MKYK’da gündem ne?
AK Parti MKYK'da gündem ne?
Patlamanın nedeni ne?
Patlamanın nedeni ne?
KADEM 12 yıldır şiddetle mücadelenin öncüsü!
KADEM 12 yıldır şiddetle mücadelenin öncüsü!
Daha Fazla Video Göster