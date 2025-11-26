Türkiye yaşlanıyor! Doğum oranlarında ciddi düşüş

Türkiye nüfusu 85.9 milyon oldu. Yaşlı nüfus giderek artarken genç nüfus düşüyor. Bu demografik değişim yalnızca nüfus sayısıyla ilgili değil. Üretim, eğitim, sağlık, şehir planlaması gibi alanları da doğrudan etkiliyor. Peki bu durum hangi sorunlara yol açıyor? Genç nüfus neden bu kadar önemli? Detaylar haberimizde...

Türkiye nüfusu 85,9 milyon oldu demografik yapı da değişti. Evlilikler ertelendi, annelik yaşı ilerledi hal böyle olunca doğum hızı da 1,48'e düştü.

Bir grup çocuk sahibi olmak istemezken; bir grup ise istemesine rağmen çocuk sahibi olamıyor. Yaşlı nüfus yıl başına göre yaklaşık 368 bin kişi arttı. Son 1 yılda 265 bin 701'le en çok 45-49 yaş grubunda yani orta yaş nüfusta artış görüldü.

Hızla yaşlanan nüfusu taşıyacak genç nüfusun giderek azalması ise toplum için büyük bir tehdit. Sosyal güvenlikten iş gücüne, ekonomik büyümeden bakım hizmetlerine kadar pek çok alanda olumsuz etkiler oluşturuyor.