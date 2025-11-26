Huriye Helvacı’nın eşi gözyaşlarına boğuldu! Müge Anlı’da şoke eden iddia...

Hülya Kaya, yaşananları şu sözlerle aktardı: "Huriye Hanım'ın kolu alçılıydı. Yanında bir kadın oturuyordu. 'Koluna ne oldu?' diye sordu. Huriye de 'Eşim yumruk attı' dedi. Kadın, 'şikayet etseydin' dedi. Huriye ise doktora düştüm dediğini söyledi. Ardından eşi Bayram için 'Bıktım artık bundan, benim param var, bunu bırakıp gideceğim, dayanamıyorum' dedi.