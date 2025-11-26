26 Kasım 2025, Çarşamba
Huriye Helvacı'nın eşi gözyaşlarına boğuldu! Müge Anlı'da şoke eden iddia...
Türkiye'nin gündemine oturan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın şüpheli ölümü, Müge Anlı'nın programında araştırılmaya devam ediyor. Eski enişte Mustafa Uzun'un ardından, baba Bayram Helvacı hakkında ortaya atılan iddialar herkesi şaşkına çevirdi. Arama çalışmalarına katılmadığı öğrenilen Bayram, stüdyoda gözyaşlarını tutamadı.
Giriş Tarihi: 26.11.2025 13:00 Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 13:04