Huriye Helvacı'nın eşi gözyaşlarına boğuldu! Müge Anlı'da şoke eden iddia...

Türkiye'nin gündemine oturan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın şüpheli ölümü, Müge Anlı'nın programında araştırılmaya devam ediyor. Eski enişte Mustafa Uzun'un ardından, baba Bayram Helvacı hakkında ortaya atılan iddialar herkesi şaşkına çevirdi. Arama çalışmalarına katılmadığı öğrenilen Bayram, stüdyoda gözyaşlarını tutamadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.11.2025 13:00 Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 13:04
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı, 9 günlük arama çalışmalarının ardından cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Anne ve oğlunun ölüm nedeni hâlâ büyük merak konusu olurken, olayla ilgili cinayet şüpheleri gündeme geldi.

Bazı iddialara göre yasak aşkın, anne ve oğlu ölüme götürdüğü öne sürülürken, eski enişte Mustafa Uzun'un ardından Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı ile ilgili de çarpıcı iddialar gündeme geldi.

Bayram Helvacı, eşi ve oğlunun kaybolduğu gün kayıtsız kaldığı yönündeki eleştirilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Evliliklerinde sorunlar yaşadıklarını dile getiren Bayram Helvacı, "İlk başta polise kayıp diye gitmedim, Mustafa'nın yanında olduğum için gittim. Emniyetten haber bekledim" ifadelerini kullandı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMAMIŞ!

Eski enişte Mustafa Uzun'un açıklamalarının tutarsız olduğunu vurgulayan Helvacı, "Bir dediği bir dediğini tutmuyor, eşimle görüştüyse neden haber vermedi?" dedi. Bayram Helvacı'nın arama çalışmalarına katılmadığı iddia edilirken, polise bir gün sonra haber verdiği öğrenildi.

EŞİNDEN ŞİDDET Mİ GÖRDÜ?

Yayında konuşulan iddialardan biri Bayram Helvacı'nın eşi Huriye Helvacı'ya şiddet uyguladığıydı. Huriye'yi kolunun kırıldığı dönemde minibüste gören Hülya ve Mehmet Kaya çifti, Bayram Helvacı'yı terse düşüren ifadeler verdi.

Hülya Kaya, yaşananları şu sözlerle aktardı: "Huriye Hanım'ın kolu alçılıydı. Yanında bir kadın oturuyordu. 'Koluna ne oldu?' diye sordu. Huriye de 'Eşim yumruk attı' dedi. Kadın, 'şikayet etseydin' dedi. Huriye ise doktora düştüm dediğini söyledi. Ardından eşi Bayram için 'Bıktım artık bundan, benim param var, bunu bırakıp gideceğim, dayanamıyorum' dedi.

Tüm bunların ardından Bayram'ın mesai yerindeki arkadaşları da Müge Anlı'ya çarpıcı ifadeler verdi. Bayram Helvacı'nın eşi ve oğlunun kaybolduğunu iş arkadaşlarına bildirmediği öğrenildi.

Ayrıca Bayram Helvacı'nın, eşi ve oğlunun kaybolmasının üzerinden bir gün geçmesine rağmen, 3 Kasım tarihinde neden işe geldiği de merak konusu oldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Tüm bunların ardından öfke sorunu yaşadığını itiraf eden Bayram Helvacı, gözyaşlarına boğuldu.

Bayram Helvacı ise suçluluk duygusu hissettiğini ifade ederek, psikolojik destek almak istediğini söyledi.