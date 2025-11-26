Çelik Kubbe için 6,5 milyar dolar değerinde imza

26 Kasım 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 12:54
Türkiye'nin entegre hava savunma sistemi "Çelik Kubbe"yi güçlendirmek için kritik bir adım atıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda gerçekleştirilen törende, stratejik hava savunma ve füze sistemlerinin hayata geçirilmesi amacıyla toplam 6,5 milyar dolar değerinde sözleşme imzalandı.
