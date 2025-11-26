26 Kasım 2025, Çarşamba
Çelik Kubbe için 6,5 milyar dolar değerinde imza
Türkiye'nin entegre hava savunma sistemi "Çelik Kubbe"yi güçlendirmek için kritik bir adım atıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda gerçekleştirilen törende, stratejik hava savunma ve füze sistemlerinin hayata geçirilmesi amacıyla toplam 6,5 milyar dolar değerinde sözleşme imzalandı.