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AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay: İçerideki ihanet PKK’ya güç veriyor

A Haber
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Giriş: 18.02.2021 23:27
Güncelleme:18.02.2021 23:56
Siyasette “Gara operasyonu” tartışmaları sürüyor. A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuşan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Türkiye içindeki terör destekçilerine dikkat çekerek “İçerideki ihanet PKK’ya güç veriyor” dedi.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay'ın mesajları şöyle;

"FETÖ KENDİ ADINA ÇALIŞAN BİR ÖRGÜT DEĞİL"

"Türkiye terörle mücadele konusunda çok önemli bir fırsat yakaladı. Yani bunu 5 yıl öncesine kadar hayal edemezdik. Terörün arkasındaki unsurlar, bizim içimizdeki unsurlar, içimizde onları destekleyenler maalesef terörle mücadelede konusunda bize ket vuruyor olmaları gibi bir durumla karşı karşıya idik. Ordumuz içerinde ciddi hainler vardı. FETÖ kendi adına çalışan bir örgüt değildi. Yaptığı bir takım komplolarla, bir takım entrikalarla, teröre can damarı oluyordu. (FETÖ) PKK ile de işbirliği de yapabiliyordu.

"PKK'YA GÜÇ VEREN..."

Terörle mücadele ile görevlendirilmiş bazı generallerin aslında el altından terörle işbirliği olmaları gibi bir durum söz konsuydu. Biz bunu anlamıyorduk işin doğrusu. Vatandaşlar olan biteni de anlayamıyorlardı. Bırakın normal vatandaşı devletin içerisindeki bir takım insanların anlaması biraz imkansız oluyordu. Çünkü ihanet budur. Gerçek yüzünü göstermediği için faaliyetlerini de gizliyordu. Biz 'PKK güçlü' sanıyorduk ancak ona güç veren bu ihanetten başkası olmuyordu.

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