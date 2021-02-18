Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Videolar Gündem Videoları Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık'dan Gara operasyonu açıklaması: Mağaranın bulunması özel bir istihbaratın sonucu Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık'dan Gara operasyonu açıklaması: Mağaranın bulunması özel bir istihbaratın sonucu Giriş: 18.02.2021 22:34 Güncelleme:18.02.2021 22:43 Özel Kuvvetler eski Komutanı Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, Gara operasyonunun perde arkasını A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında anlattı. Işık, “Bu operasyon çok zor bir operasyondur. Eğer bütün şartlar zorlanmışsa böyle bir operasyonun yapılması doğrudur" dedi. Işık ayrıca “Mağaranın bulunması özel bir istihbaratın sonucu” ifadelerini kullandı. DİĞER