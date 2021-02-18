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Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık'dan Gara operasyonu açıklaması: Mağaranın bulunması özel bir istihbaratın sonucu

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Giriş: 18.02.2021 22:34
Güncelleme:18.02.2021 22:43
Özel Kuvvetler eski Komutanı Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, Gara operasyonunun perde arkasını A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında anlattı. Işık, “Bu operasyon çok zor bir operasyondur. Eğer bütün şartlar zorlanmışsa böyle bir operasyonun yapılması doğrudur" dedi. Işık ayrıca “Mağaranın bulunması özel bir istihbaratın sonucu” ifadelerini kullandı.
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