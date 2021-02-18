Van teröre karşı tek yürek: Gara şehitleri için yürüdüler

Van'da, çeşitli sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile bölge halkı, 'Pençe Kartal-2 Harekatı' bölgesindeki Gara'da 13 kişiyi şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki yürüyüşü düzenledi. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe katılanlar, 'Kahrolsun PKK', 'Şehit olanlar bizim evlatlarımızdır', 'Van teröre karşı tek yürek', 'Gara şehitlerimizi anıyoruz' sloganları atıp, terörü lanetledi.