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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Van teröre karşı tek yürek: Gara şehitleri için yürüdüler Van teröre karşı tek yürek: Gara şehitleri için yürüdüler
Van'da, çeşitli sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile bölge halkı, 'Pençe Kartal-2 Harekatı' bölgesindeki Gara'da 13 kişiyi şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki yürüyüşü düzenledi. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe katılanlar, 'Kahrolsun PKK', 'Şehit olanlar bizim evlatlarımızdır', 'Van teröre karşı tek yürek', 'Gara şehitlerimizi anıyoruz' sloganları atıp, terörü lanetledi.
Giriş Tarihi: 18.02.2021 17:50 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 17:51
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesindei terör örgütü PKK tarafından 13 kişinin şehit edilmesinin ardından Van'da, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve halkın katılımıyla teröre tepki yürüyüşü düzenlendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cumhuriyet Caddesindeki Kent Meydanında toplanan kalabalığa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile eşi Meral Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri de katıldı.
Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kent Meydanı'nda toplanan kalabalığa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile eşi Meral Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri de katıldı.
Yüzlerce kişi, ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüşe geçti. Güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşe katılanlar sık sık Kahrolsun PKK, Şehit olanlar bizim evlatlarımızdır, Van teröre karşı tek yürek, Gara şehitlerimizi anıyoruz sloganları atıp, terörü lanetledi.
Yüzlerce kişi, ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüşe geçti. Güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşe katılanlar sık sık 'Kahrolsun PKK', 'Şehit olanlar bizim evlatlarımızdır', 'Van teröre karşı tek yürek', 'Gara şehitlerimizi anıyoruz' sloganları atıp, terörü lanetledi.