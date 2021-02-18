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Van teröre karşı tek yürek: Gara şehitleri için yürüdüler

Van'da, çeşitli sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile bölge halkı, 'Pençe Kartal-2 Harekatı' bölgesindeki Gara'da 13 kişiyi şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki yürüyüşü düzenledi. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe katılanlar, 'Kahrolsun PKK', 'Şehit olanlar bizim evlatlarımızdır', 'Van teröre karşı tek yürek', 'Gara şehitlerimizi anıyoruz' sloganları atıp, terörü lanetledi.

Giriş Tarihi: 18.02.2021 17:50 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 17:51
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Van teröre karşı tek yürek: Gara şehitleri için yürüdüler

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesindei terör örgütü PKK tarafından 13 kişinin şehit edilmesinin ardından Van'da, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve halkın katılımıyla teröre tepki yürüyüşü düzenlendi.

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Van teröre karşı tek yürek: Gara şehitleri için yürüdüler

Cumhuriyet Caddesindeki Kent Meydanında toplanan kalabalığa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile eşi Meral Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri de katıldı.

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Van teröre karşı tek yürek: Gara şehitleri için yürüdüler

Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kent Meydanı'nda toplanan kalabalığa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile eşi Meral Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri de katıldı.

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Van teröre karşı tek yürek: Gara şehitleri için yürüdüler

Yüzlerce kişi, ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüşe geçti. Güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşe katılanlar sık sık Kahrolsun PKK, Şehit olanlar bizim evlatlarımızdır, Van teröre karşı tek yürek, Gara şehitlerimizi anıyoruz sloganları atıp, terörü lanetledi.

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Van teröre karşı tek yürek: Gara şehitleri için yürüdüler

Yüzlerce kişi, ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüşe geçti. Güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşe katılanlar sık sık 'Kahrolsun PKK', 'Şehit olanlar bizim evlatlarımızdır', 'Van teröre karşı tek yürek', 'Gara şehitlerimizi anıyoruz' sloganları atıp, terörü lanetledi.