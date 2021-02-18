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Millet İttifakı'nda "Gara" krizi! İYİ Parti ile HDP arasında kılıçlar çekildi

'nın resmi ortağı ile kapalı kapılar ardındaki ortağı HDP birbirine girdi. HDP, 'Muhalefet Turu' adını verdiği ziyaretinde İYİ Parti'den de randevu isteyeceklerini duyurmuştu. Ancak 'nin Pençe Kartal-2 Harekatı sırasında PKK'nın 'daki 13 rehin sivili katletmesi sonrası ortalık karıştı. İYİ Parti Grup Başkanvekili , TBMM kürsüsünde HDP ve PKK'ya ateş püskürdü. Dün partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı de, PKK ve HDP'ye sert sözlerle yüklendi. HDP gelişmeler üzerine ziyaret kararını askıya aldığını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2021 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021
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Millet İttifakı'nda Gara krizi! İYİ Parti ile HDP arasında kılıçlar çekildi

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: 10 BİN PARÇAYA BÖLÜN
operasyonu hakkında bilgi almak üzere toplanan 'nda Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı 'nun ardından, partilerin grup başkanvekilleri de söz aldı.

Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Soylu'nun, 'Murat Karayılan'ı bin parçaya böleceğiz' sözlerine destek vererek şu ifadeleri kullandı:

Dediniz ki Karayılan'ı bin parçaya böleceğiz. 10 bin parçaya bölün, elimizden gelen destek neyse vermekten geri durmayacağız. Sadece Karayılan'ı değil, ona destek olanları da bölün, parçalayın.

"PKK İLE DOST OLAN BİZİM DÜŞMANIMIZDIR"
HDP-PKK ilişkisine de isim vermeden tepki gösteren Dervişoğlu, "Bir değil, 10 bine bölün. Sonuna kadar arkanızda durmayan namerttir. Türk milletine düşman olan PKK, bizim de düşmanımızdır. Türk milletine ilan ediyorum. PKK'yla dost olan da bizim düşmanımızdır. Herkes iyi bilsin ki PKK'ya düşman olamayanlar da asla bizim dostumuz olamaz." dedi.

AKŞENER: OPERASYON MİLLİ BİR MESELEDİR
İYİ Parti Genel Başkanı , Gara'ya yapılan harekata ve bundan sonra yapılacak harekatlara destek vereceklerini, teröristlerin yok edilmesi konusunda İYİ Parti'nin her türlü desteği vereceğini ifade etti.

Akşener, "Gara'da, lanet terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon, milli bir meseledir. Dolayısıyla, üzerinde konuşan herkesin, sözlerine dikkat etmesi gerekir." dedi.

HDP ZİYARET KARARINI ASKIYA ALDI
HDP Eş Genel Başkanı , sonrası başta Meral Akşener olmak üzere İYİ Parti'den yapılan açıklamalardan sonra, kendileriyle görüşmeleri askıya aldıklarını söyledi.

PKK'YA YAKIN KANALDA AÇIKLAMA YAPARAK DUYURDU
Terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen Medya Haber TV'ye konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Gara operasyonu sonrası, Selahattin Demirtaş'a yönelik Meral Akşener ve İYİ Partili 'nun söylemleri nedeniyle, İyi Parti ile görüşmeyi şu anda düşünmediklerini belirtti.

CHP İTTİFAK ORTAĞI HDP'Yİ RAHATSIZ ETMEMEK İÇİN TEMKİNLİ AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI
Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile ortak hareket eden CHP, Gara'daki alçak katliam sonrası net açıklamalar yapmaktan uzak durmuştu. CHP açıklamalarında HDP'yi rahatsız etmeyecek bir tavır sergilerken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti suçlamıştı. CHP, uzun süredir 'nın iki ayrı kefesindeki İYİ Parti ve HDP'yi dengede tutarak ittifakı sürdürmeye çalışıyor. Son gelişmeler ile İYİ Parti ile HDP arasında kılıçlar çekilirken, CHP'nin nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu...

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AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık HDP'li Pervin Buldan ile yaptığı görüşmenin detaylarını A Haber'e anlattı! AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ ÖZNUR ÇALIK HDP'Lİ PERVİN BULDAN İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI A HABER'E ANLATTI!
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