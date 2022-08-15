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AK Parti 21 yaşında! Başkan Erdoğan bugün partililerle buluşacak

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Giriş: 15.08.2022 09:28
"Bir olduk 21 olduk" AK Parti 21. kuruluş yıldönümünü bu sloganla kutluyor. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla 81 ilde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, bugün Başkan Erdoğan'ın katılacağı tören için hazırlıklarda sona gelindi. Öte yandan, Başkan Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
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