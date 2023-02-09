Adana’da son durum ne? A Haber muhabiri Yasin Anzerli canlı yayında anlattı

Depremin vurduğu kentlerden biri de Adana oldu. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bazı apartmanlarda da enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Yaralı vatandaşların tedavileri hastanelerde sürüyor. Ekipler enkazların üzerinde hayat tünelleri açarak bir ses bir nefes arıyor. Bölgede bir araç ise yaşanan felaketi gözler önüne serdi.

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