ABD’den terör örgütü YPG/PKK’ya bir ziyaret daha! CENTOM Komutanı Kurilla terör kamplarını ziyaret etti

DEAŞ ile mücadele kisvesi altında terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD, Suriye'nin kuzeydoğusuna üst düzey bir ziyarette daha bulundu. Eli kanlı teröristlerle bir araya gelen ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Kurilla esir tutulanlar arasında kadın ve çocukların da bulunduğu esir kamplarını gezdi. Skandal ziyarete ilişkin yapılan açıklamada ise teröristlere övgüler dizildi.

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