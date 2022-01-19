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ABD ''Eastmed''den neden çekildi? Karadeniz'de savaş çıkar mı? Çarpıcı değerlendirmeler

A Haber
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Giriş: 19.01.2022 16:36
ABD ve İsrail Eastmed projesinden çekildi. İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelebilir. Ankara - Tel Aviv arasında diplomasi trafiği hızlandı. İsrail ile yeni sayfa mı? Öte yandan Karadeniz'de gerilim artıyor. Rusya, Ukrayna'yı işgal edecek mi? Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür ve ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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