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18.10.2019

A Haber'den tüyleri diken diken eden klip! Başkan Erdogan Batı'nın kanlı yüzünü ortaya serdi

A Haber ekranlarında tüyleri diken diken eden Başkan Erdoğan klibi yayınlandı. Başkan Erdoğan, Türkiye'yi sivil katliamıyla suçlayanlara ders niteliğinde yanıt verdi. İşte A Haber'in hazırladığı tüyleri diken diken eden o klip...

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