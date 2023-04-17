17 Nisan 2023, Pazartesi
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A Haber TCG Anadolu'da! Dünyanın ilk SİHA gemisi ziyarete açıldı
Dünyanın ilk SİHA, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından Sarayburnu Limanı'na demirledi. Ve bugünden itibaren 23 Nisan'a kadar halkın ziyaretine açık olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.