A Haber TCG Anadolu'da! Dünyanın ilk SİHA gemisi ziyarete açıldı

Dünyanın ilk SİHA, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından Sarayburnu Limanı'na demirledi. Ve bugünden itibaren 23 Nisan'a kadar halkın ziyaretine açık olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN