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A Haber TCG Anadolu'da! Dünyanın ilk SİHA gemisi ziyarete açıldı

A Haber
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Giriş: 17.04.2023 11:30
Dünyanın ilk SİHA, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından Sarayburnu Limanı'na demirledi. Ve bugünden itibaren 23 Nisan'a kadar halkın ziyaretine açık olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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