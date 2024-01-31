A Haber katliam yapılan hastanede! Filistinli anne: Kalbime ateş düştü

Katil İsrail askerleri, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki bir hastaneye doktor kılığında girerek 3 Filistinliyi katletmişti. A Haber işte o hastaneyi görüntüledi, saldırının yapıldığı odaya girdi. Detaylar Mehmet Geçgel'in özel haberinde...

Gazze'de katliamını sürdüren İsrail ordusu Batı Şeria'da bulunan İbni Sina Hastanesi'ne baskın düzenledi.

Doktor ve hasta kılığında binaya giren İsrail askerlerinin hedefinde 376 numaralı oda vardı.

A HABER GÖRÜNTÜLEDİ

A Haber ekibi işte o hastaneye giderek 3 Filistinlinin katledildiği odayı görüntüledi.

Basil Eymen El-Gazavi 25 ekimden beri hastanede tedavi görüyordu. Saldırıda yanında refakatçi olan kardeşiyle birlikte hayatını kaybetti.

Yaşadıklarını A Haber'e anlatan acılı anne "Kalbime ateş düştü. Beni çocuklarımdan mahrum edenler evlatlarından mahrum kalsın." dedi.

Filistinli kardeşlerden geriye fotoğraflar ve gözü yaşlı anneleri kaldı.