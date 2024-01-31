31 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber katliam yapılan hastanede! Filistinli anne: Kalbime ateş düştü

A Haber katliam yapılan hastanede! Filistinli anne: Kalbime ateş düştü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.01.2024 12:02
Katil İsrail askerleri, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki bir hastaneye doktor kılığında girerek 3 Filistinliyi katletmişti. A Haber işte o hastaneyi görüntüledi, saldırının yapıldığı odaya girdi. Detaylar Mehmet Geçgel'in özel haberinde...

Gazze'de katliamını sürdüren İsrail ordusu Batı Şeria'da bulunan İbni Sina Hastanesi'ne baskın düzenledi.

Doktor ve hasta kılığında binaya giren İsrail askerlerinin hedefinde 376 numaralı oda vardı.

A HABER GÖRÜNTÜLEDİ

A Haber ekibi işte o hastaneye giderek 3 Filistinlinin katledildiği odayı görüntüledi.

Basil Eymen El-Gazavi 25 ekimden beri hastanede tedavi görüyordu. Saldırıda yanında refakatçi olan kardeşiyle birlikte hayatını kaybetti.

Yaşadıklarını A Haber'e anlatan acılı anne "Kalbime ateş düştü. Beni çocuklarımdan mahrum edenler evlatlarından mahrum kalsın." dedi.

Filistinli kardeşlerden geriye fotoğraflar ve gözü yaşlı anneleri kaldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşuyor!
Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşuyor!
Vekiller birbirine girdi! İşte o anlar...
Vekiller birbirine girdi! İşte o anlar...
A Haber katliam yapılan hastanede
A Haber katliam yapılan hastanede
Bizi engellemeye çalışan Saraçhane
"Bizi engellemeye çalışan Saraçhane"
Otomobillerde kara kutu dönemi!
Otomobillerde "kara kutu" dönemi!
Taciz ateşi açan 13 PKK’lı öldürüldü
Taciz ateşi açan 13 PKK'lı öldürüldü
YSK’dan oy pusulası açıklaması
YSK'dan oy pusulası açıklaması
3’lü başkan krizi! Terörün başaktörüne tam destek
3'lü başkan krizi! Terörün başaktörüne tam destek
İşte 2023 yılı turizm verileri!
İşte 2023 yılı turizm verileri!
Trafik cezalarında yeni dönem!
Trafik cezalarında yeni dönem!
DEM Böcek’e oy verecek mi?
DEM Böcek’e oy verecek mi?
Ana tema gerçek belediyecilik!
Ana tema gerçek belediyecilik!
Daha Fazla Video Göster