A Haber ekibi sıcak noktada! Ekibimiz ateş hattında mahsur kaldı

Kuzeyden güneye İsrail askerinin olduğu her yerde zulüm var. Bu kez Batı Şeria'da El-Fara Mülteci Kampı hedeflerindeydi. Buldozerler evleri yıktı, İsrail askeri tetiğe peş peşe bastı. O anlarda A Haber olayın merkezindeydi. İsrail zulmünü İlhan Tanrıöver görüntüledi, Mehmet Geçgel anlattı. Detaylar özel haberimizde...

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