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A Haber ekibi sıcak noktada! Ekibimiz ateş hattında mahsur kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.01.2024 14:24
Kuzeyden güneye İsrail askerinin olduğu her yerde zulüm var. Bu kez Batı Şeria'da El-Fara Mülteci Kampı hedeflerindeydi. Buldozerler evleri yıktı, İsrail askeri tetiğe peş peşe bastı. O anlarda A Haber olayın merkezindeydi. İsrail zulmünü İlhan Tanrıöver görüntüledi, Mehmet Geçgel anlattı. Detaylar özel haberimizde...
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