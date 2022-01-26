26 Ocak 2022, Çarşamba
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A Haber drone'undan Hadımköy
İstanbul'da Pazartesi günü başlayan kar yağışı, etkisini giderek artırarak tüm kenti beyaza bürümüştü. Yolların kapanması nedeniyle mahsur kalan sürücüler ise araçlarını terk etti. Kar yağışının etkisini yitirmesiyle bazı sürücüler araçlarını kurtarırken bazı sürücüler araçlarını bulundukları yerden kaldırmadı. Son durumu A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.