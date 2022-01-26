A Haber drone’undan Hadımköy

İstanbul'da Pazartesi günü başlayan kar yağışı, etkisini giderek artırarak tüm kenti beyaza bürümüştü. Yolların kapanması nedeniyle mahsur kalan sürücüler ise araçlarını terk etti. Kar yağışının etkisini yitirmesiyle bazı sürücüler araçlarını kurtarırken bazı sürücüler araçlarını bulundukları yerden kaldırmadı. Son durumu A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN