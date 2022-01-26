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A Haber drone'undan Hadımköy

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Giriş: 26.01.2022 16:17
Güncelleme:26.01.2022 16:22
İstanbul'da Pazartesi günü başlayan kar yağışı, etkisini giderek artırarak tüm kenti beyaza bürümüştü. Yolların kapanması nedeniyle mahsur kalan sürücüler ise araçlarını terk etti. Kar yağışının etkisini yitirmesiyle bazı sürücüler araçlarını kurtarırken bazı sürücüler araçlarını bulundukları yerden kaldırmadı. Son durumu A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
İstanbulda sürücülerin kar çilesi sürüyor: Hadımköydeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERİN KAR ÇİLESİ SÜRÜYOR: HADIMKÖY'DEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ! KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

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