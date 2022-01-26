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Haberler Galeri İstanbul'da sürücülerin kar çilesi sürüyor: Hadımköy'deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İstanbul'da sürücülerin kar çilesi sürüyor: Hadımköy'deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışının ardından Esenyurt gişeler mevki Tem bağlantı yolunda buzlanma ve yol kenarına park edilmiş araçlar nedeniyle trafik oluştu. Hadımköy istikametinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. İBB ise günlerdir bölgeye müdahale etmedi. Bakanlık bunun üzerine devreye girdi. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, bölgeden son gelişmeleri aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 26.01.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 11:40
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İstanbul’da sürücülerin kar çilesi sürüyor: Hadımköy’deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışı sırasında yolda kalan sürücüler araçlarını oldukları yere park etmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da sürücülerin kar çilesi sürüyor: Hadımköy’deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kar yağışı sona erdi anca yollarda bu kez buzlanma oluştu.

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İstanbul’da sürücülerin kar çilesi sürüyor: Hadımköy’deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Esenyurt gişeler mevkii Tem bağlantı yolunda buzlanma ve yol kenarına park edilmiş araçlar nedeniyle trafik oluştu.

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İstanbul’da sürücülerin kar çilesi sürüyor: Hadımköy’deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi.

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İstanbul’da sürücülerin kar çilesi sürüyor: Hadımköy’deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İBB YOLU AÇAMAYINCA BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

İBB günlerdir bölgeye müdahale etmeyince bakanlık devreye girdi. Bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;