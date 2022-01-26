İstanbul'da sürücülerin kar çilesi sürüyor: Hadımköy'deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışının ardından Esenyurt gişeler mevki Tem bağlantı yolunda buzlanma ve yol kenarına park edilmiş araçlar nedeniyle trafik oluştu. Hadımköy istikametinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. İBB ise günlerdir bölgeye müdahale etmedi. Bakanlık bunun üzerine devreye girdi. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, bölgeden son gelişmeleri aktardı.