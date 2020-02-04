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04.02.2020

8 şehit verdiğimiz İdlib saldırısı Meclis'in gündeminde! İşte son gelişmeler...

İdlib'de rejim unsurlarının alçak saldırısı sonrası 8 kahramanımız şehit düştü. Hain saldırıya anında karşılık verildi ve 76 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Başkan Erdoğan saldırıyla ilgili Ukrayna dönüşünde yaptığı açıklamda, "Rejim için bunun sonuçları olur" ifadesini kullandı. Saldırı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de gündemine geldi. Yarın alçak saldırı ile ilgili Meclis toplanacak ve gerekli tepkiyi ortaya koyacak ancak İYİ Parti bugün bir önerge vererek kapalı oturumda bilgi verilmesi yönünde talepte bulundu. Bunun üzerine Meclis'te kapalı oturum düzenlendi. AK Parti ve MHP önergeye ret oyu verecek. Zira yarın Meclis'te henüz ismi netleşmeyen bir bakan tarafından bilgilendirme yapılacak ve kapalı oturum olmayacak.

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