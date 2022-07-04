15 Temmuz’da TBMM’de neler yaşandı? Vekiller darbe karşı nasıl direndi?

FETÖ'cü hainler 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de hedef aldı. Eli kanlı teröristler o gece Meclis'e tam üç bomba attı. Milletvekilleri Meclis'e koşarak milli iradeye sahip çıktı. Gün ağardığında Meclis'teki vahim tablo gözler önüne serildi. Şeref holü, kış bahçesi muhalefet kulisi yerle bir olmuştu. Atılan bombalar ile 30'un üzerinde kişi yaralandı. Fetullahçı teröristlerin ihaneti unutulmasın diye saldırının izleri silinmedi.

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