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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrakları asıldı

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Giriş: 15.07.2020 09:55
Son dakika haberi... 251 vatandaşın şehit olduğu Türkiye tarihinin en karanlık gecelerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bir Türk bayrağı asıldı.

15 Temmuz darbe girişiminde 34 vatandaşın şehit olduğu Boğaziçi Köprüsü'nün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmişti.

Bunun yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmiş, ayrıca Anadolu Yakası tarafına 15 Temmuz Şehitler Anıtı da yapılarak vatandaşların ziyaretine açılmıştı.

Darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde şehit olanların anısına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bir Türk bayrağı asıldı.

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