15 Ağustos 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
100 milyonluk vurgun! Firmanın akılalmaz tuzağına 40 bin kişi kandı
Deterjan Pazarı adlı firma sitesi aracılığıyla kendine müşteri buluyordu. Firma, sisteme girenlere deterjan hammaddesi veriyor, bunu top haline getirip kuruttuktan sonra üç katı fiyatla geri almayı taahhüt ediyordu. 1 yılda sisteme dahil olan 40 bin kişiden 100 milyonluk vurgun gerçekleştirdi.