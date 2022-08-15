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100 milyonluk vurgun! Firmanın akılalmaz tuzağına 40 bin kişi kandı

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Giriş: 15.08.2022 10:36
Deterjan Pazarı adlı firma sitesi aracılığıyla kendine müşteri buluyordu. Firma, sisteme girenlere deterjan hammaddesi veriyor, bunu top haline getirip kuruttuktan sonra üç katı fiyatla geri almayı taahhüt ediyordu. 1 yılda sisteme dahil olan 40 bin kişiden 100 milyonluk vurgun gerçekleştirdi.
100 milyonluk vurgun! Firmanın akılalmaz tuzağına 40 bin kişi kandı
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