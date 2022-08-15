100 milyonluk vurgun! Firmanın akılalmaz tuzağına 40 bin kişi kandı

Deterjan Pazarı adlı firma sitesi aracılığıyla kendine müşteri buluyordu. Firma, sisteme girenlere deterjan hammaddesi veriyor, bunu top haline getirip kuruttuktan sonra üç katı fiyatla geri almayı taahhüt ediyordu. 1 yılda sisteme dahil olan 40 bin kişiden 100 milyonluk vurgun gerçekleştirdi.