Kamuda tasarruf yasası! AK Parti’de ilk neşter kamu harcamalarına

Ekonomiye bir dizi düzenleme geliyor; tedbirler kamudan başlayacak, kamu harcamalarına neşter vurulacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu konuda bir çalışma başlattı. İşte ayrıntılar…

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