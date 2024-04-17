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Kamuda tasarruf yasası! AK Parti’de ilk neşter kamu harcamalarına

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 17.04.2024 15:46
Ekonomiye bir dizi düzenleme geliyor; tedbirler kamudan başlayacak, kamu harcamalarına neşter vurulacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu konuda bir çalışma başlattı. İşte ayrıntılar…
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