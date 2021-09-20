İşte THY farkı: Kamu desteği almadı! Almanya devi Lufthansa kurtarma paketini geri ödemek için bedelli sermaye artırımına gidiyor

Türkiye'nin en değerli markası ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu Türk Hava Yolları'nın uluslararası arenadaki başarısı Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın açıklamasıyla bir kez daha ortaya çıktı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, geçtiğimiz hafta CNN International'a verdiği röportajda 2020'de pandemiye rağmen devlet yardımı almadıklarını belirtirken,