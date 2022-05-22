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Güneydoğu otelleri doldu taşıyor! Bölgeye akın var

İHA
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Giriş: 22.05.2022 09:49
İki yıllık pandemi arasının ardından turizmde işler hızlandı. Pandemi sonrası Güneydoğu’ya akın başladı. Gaziantep ve Diyarbakır’da oteller yüzde 90 doldu. Mardin ve Urfa’da yer bulmak zorlaştı. Bazı otellerde fiyatlar 2019’a göre ikiye katladı. Turizmcinin de esnafın da yüzü gülüyor.
Güneydoğu otelleri doldu taşıyor
Güneydoğu otelleri doldu taşıyor
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