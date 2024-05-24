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Iban ile ödeme isteyen yeni önlem! Sosyal medyadan tek tıkla ihbar

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 24.05.2024 09:08
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçağı ile mücadelesini hızlandırdı. Yeni dönemde Iban ile ödeme isteyen ve fatura kesmeyenler sosyal medya ile mesajlaşma uygulamaları üzerinden şikayet edilecek.
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