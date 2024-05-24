Iban ile ödeme isteyen yeni önlem! Sosyal medyadan tek tıkla ihbar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçağı ile mücadelesini hızlandırdı. Yeni dönemde Iban ile ödeme isteyen ve fatura kesmeyenler sosyal medya ile mesajlaşma uygulamaları üzerinden şikayet edilecek.

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