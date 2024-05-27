EYT’liye 580 milyar lira

Yasadan sonra 2 milyon kişi emekli oldu. Yaklaşık 1 milyon EYT'li çalışmaya devam ediyor. 5 yıl içinde 2.5 milyon EYT'li daha emekli olacak. EYT'lilerin yıllık maliyeti ise 580 milyar lira.

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