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Doğal gaz üretiminde rekor! Bakan Bayraktar duyurdu: Günlük 5 milyon metreküpe ulaştı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 25.05.2024 12:38
Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Bugün itibarıyla doğal gaz üretimimiz yeni rekora ulaştı. Günlük 5 milyon metreküpe ulaşmış durumdayız. 2 milyon haneye yetecek kadar doğal gaz üretiyoruz." dedi.
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