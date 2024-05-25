Doğal gaz üretiminde rekor! Bakan Bayraktar duyurdu: Günlük 5 milyon metreküpe ulaştı

Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Bugün itibarıyla doğal gaz üretimimiz yeni rekora ulaştı. Günlük 5 milyon metreküpe ulaşmış durumdayız. 2 milyon haneye yetecek kadar doğal gaz üretiyoruz." dedi.

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