23 Mayıs 2024, Perşembe
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Merkez Bankası faizi sabit tuttu! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi
Merkez Bankası'nın 2024 yılının 5. faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı. Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.