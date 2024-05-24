Fahiş fiyat uygulayanlara 1 milyon TL ceza verilecek! 1 yılda 3 kez stokçuluk cezası alan işletme 6 gün kapatılacak

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa sert tedbir getiren yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre fahiş artış yapan iş yerlerine 1 milyon liraya kadar para cezası verilecek. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan Tüketici Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Mücahit Saraçlı değerlendirdi.

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