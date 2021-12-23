Döviz kurlarındaki düşüş gübre fiyatlarına indirim olarak yansıdı

Son dakika haberlerine göre… Döviz kurlarında başlayan düşüşler gübre fiyatlarına da indirim olarak yansımaya başladı. Gelişmeleri A Haber muhabiri İbrahim Doğan’ın konuğu olan Gübre Üreticileri Başkanı Murat Güneş değerlendirdi. Güneş, “Gübre fiyatlarında global olarak meydan gelen sıkıntılar yüzünden yükselmeler meydana geldi. Gübre fiyatları 2021 yılında tüm dünyada artış gösterdi. Türkiye’de bundan olumsuz olarak etkilendi. Ancak dolar kurundaki düşüşten sonra gübre fiyatlarına olumlu yansıdı.” dedi.

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