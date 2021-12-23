23 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Döviz kurlarındaki düşüş gübre fiyatlarına indirim olarak yansıdı

Döviz kurlarındaki düşüş gübre fiyatlarına indirim olarak yansıdı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.12.2021 15:49
Son dakika haberlerine göre… Döviz kurlarında başlayan düşüşler gübre fiyatlarına da indirim olarak yansımaya başladı. Gelişmeleri A Haber muhabiri İbrahim Doğan’ın konuğu olan Gübre Üreticileri Başkanı Murat Güneş değerlendirdi. Güneş, “Gübre fiyatlarında global olarak meydan gelen sıkıntılar yüzünden yükselmeler meydana geldi. Gübre fiyatları 2021 yılında tüm dünyada artış gösterdi. Türkiye’de bundan olumsuz olarak etkilendi. Ancak dolar kurundaki düşüşten sonra gübre fiyatlarına olumlu yansıdı.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TL’nin korunması için...
TL’nin korunması için...
Gübre fiyatlarına kur ayarı
Gübre fiyatlarına kur ayarı
Sarp Sınır Kapısı’nda TIR yoğunluğu!
Sarp Sınır Kapısı'nda TIR yoğunluğu!
Dolar 11 TL’nin altında!
Dolar 11 TL'nin altında!
Demir fiyatına kur ayarı
Demir fiyatına kur ayarı
Mobius’dan Türkiye mesajı
Mobius'dan Türkiye mesajı
Dolar silahı nasıl terse döndü?
Dolar silahı nasıl terse döndü?
Şimdi sıra etiketlerde!
Şimdi sıra etiketlerde!
Dolar düştü indirim başladı!
Dolar düştü indirim başladı!
Etiketlerde fiyatlar düştü mü?
Etiketlerde fiyatlar düştü mü?
AGİ kalktı mı? Son durum ne?
AGİ kalktı mı? Son durum ne?
Asgari ücrette 10 puanlık destek
Asgari ücrette 10 puanlık destek
Daha Fazla Video Göster