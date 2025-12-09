09 Aralık 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Asgari ücrette ilk toplantı 12 Aralık'ta
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 09.12.2025 20:59
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinde son viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026’da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirecek.